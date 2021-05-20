多個單幢新盤趁市旺推出，主打細戶的恒地（012）鴨脷洲逸南上周上樓書，市場料項目最快周五開價。發展商今日率先開放示範單位予傳媒參觀。

逸南公開一房示範單位，以22樓A室為設計藍本，屬無改動交樓標準，實用面積264方呎，樓層高度3.15米。單位內櫳呈「L型」間隔，入門左方為開放式廚房，十分細小，工作枱面放置了前後雙頭煮食爐及廚房鋅盤外，再無空間可擺放用具和食材，需要在鋅盤蓋上板才可以切菜，略嫌不便。同時，廚房附有微波爐、雪櫃等基本家電。

廚房旁邊為廁所，內附企缸及馬桶，不過，由於廁所比較細小，將洗手盆置於門外，即如廁後要離開浴室才可洗手。洗手盆另一邊為一個小露台，向南。至於客飯廳間隔方正，睡房為於廳的另一邊，同樣向南。

位於逸南位於鴨脷洲大街71號，步行數秒即達港鐵利東站，共設138伙，提供開放式至一房單位，標準開放式戶佔約65%，一房單位則佔約35%，當中29樓及30樓設有特色單位 。

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