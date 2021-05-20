自去年中國政府叫停螞蟻集團上市後，針對中國科創企業的反壟斷行動接連上演，除了市監局向阿里巴巴（9988）開出破紀錄182.28億元人民幣的天價罰單，美團（3690）、騰訊（700）亦分別被立案調查及罰款，並要求包括字節跳動在內的34家互聯網平台企業，在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，字節跳動亦已簽署了《依法合規經營承諾》，承諾不非法收集和濫用個人資料，亦不會濫用市場支配地位。

字節跳動張一鳴在這風眼期間突然請辭，理由竟稱他「不擅社交，喜歡獨處」，作為全球逾10億用戶的社交平台，實在諷刺。內地捲起反壟斷風暴後，有指馬雲首當其衝遭軟禁，公開露面次數大減；騰訊主席馬化騰辭去旗下多家公司職務後，於去年11月再辭任旗下財付通法定代表人職務；而拼多多創辦人黃崢亦已在今年3月請辭。

近年多名知名民企管理層卸任要職，王衛已卸任順豐速運的法定代表人、董事長和執行董事、百度創辦人李彥宏卸任百度雲執行董事、聯想董事長柳傳志卸任法定代表人及董事長。

中國政府加強打擊反壟斷行為，要求民企整改的施壓亦越來越大，例如四大金融管理部門中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局早前約談13間從事金融業務的網絡平台，字節跳動因正開發支付、投資和保險等新業務，亦有份被約談要求整改；而中國交通部、中央網信辦、市監局等8個部門，上周五（14日）亦約談滴滴出行、美團出行、高德、貨拉拉等10家網路運輸平台，亦要就壟斷、機制不透明等行為要求整改。

香港城市大學金融及經濟學系客座教授羅家聰認為，科技對鞏固政權有一定作用，中國政府或想收回一些領域，是戰略的其中一環。他相信，中國多名富豪接連「瀨嘢」，張一鳴或是因為自覺情況不妙而辭職。

內地學者浙江大學陸鎮寧接受《RFA》訪問曾表示，在經濟領域國進民退正在加速進行，一連串的約談整改，目的是為大型民企國有化作準備，下一步很有可能會將其國有化，而國有資本將有更多參股及控股。

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