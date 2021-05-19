【本報訊】樓市氣氛亢奮，即使仍未「通關」，豪宅亦具承接力，新地（016）深水埗南昌站上蓋匯璽已屆現樓，近日受鄰近的維港滙開售帶動，成交量增多。昨以5,680萬元招標沽出四房海景大宅，屬頂層對落一層的「鳳凰樓層」，呎價高見3.75萬元，比樓下一層同類貨一年半間賣貴1,051萬元或23%。

成交冊顯示，匯璽8座50樓A室，面積1,513方呎，四房雙套房間隔，位處「鳳凰樓層」，招標成交價5,680萬元，呎價37,541元。8座A室位於整個匯璽項目最西南面，發展商2019年開放8座48樓A室現樓示位予傳媒參觀，比是次成交的單位低兩層。單位四間睡房及客飯廳同樣向海，主人套房見雙邊海景。

晉環周六推106伙

翻查資料，8座49樓A室，2019年10月以4,628.88萬元售出，呎價30,594元。是次樓上一層相隔一年半，賣貴1,051萬元或23%。

鄰近的維港滙I昨售出5座16樓A室，實用522方呎兩房，售價1,352.5萬元，呎價25,910元。至於啟德Grande Monaco 1A座32樓C室，兩房戶，面積446方呎，以1,202.1萬元售，呎價26,953元。

展望本周末，五新盤開售逾250伙，包括路勁（1098）黃竹坑晉環周六第四輪開售106伙，同日起招標54伙。另新地（016）屯門御海灣II現樓開售82伙。