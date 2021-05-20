●聯易融科技（9959）公佈截至今年3月31日止三個月 ，核心企業雲合計255.23億元（人民幣，下同），按年增加5.7%；金融機構雲合計為247.98億元，按年增加1.34倍。新興解決方案總計為24.52億元，按年增加1.54倍。

●中國聯通（762）4月移動出賬用戶累計3.09億戶，移動出賬用戶淨增18.5萬戶；5G套餐用戶增671.3萬戶，累計達9,856.5萬戶。固網業務方面，固網寬帶用戶增加70.7萬戶，累計達8,883.4 萬戶。

●石藥集團（1093）公佈，集團獲得中國獨家開發及商業化權利的抗腫瘤1類創新藥「SYHA1811片」，已獲得國家藥品監督管理局批准可在中國開展臨床研究。

集團表示，該產品作為選擇性BTK抑制劑，在治療B細胞類型的惡性腫瘤中有較好的療效，同時具有良好的安全性和藥代動力學特點，極有希望在臨床研究中展現出良好的抗腫瘤效果。

●佳明集團（1271）發盈喜，預計集團至3月年度的綜合溢利將錄得不少於3倍，主要因為九龍啟德的建築項目確認之收益和毛利大幅增加，及本年度內取得政府保就業計劃項下的一次性補貼。

人事調動

●AEON信貸財務（900）公佈，非執行董事兼主席万月雅明將出任集團內新管理層要職，因此將股東周年大會結束時退任，而獨立非執行董事林謙二因需投放更多時間於其他公務，同樣於股東周年大會結束時退任。

●太和控股（718）公佈，執行董事王宏放獲委任為董事局主席，鄭育淳獲委任為執行董事，肖益群獲委任為非執行董事，今日生效。鄭育淳曾於2013年至2015年間出任中盟國際控股有限公司執行總裁，以及於2017年至2021年間出任中天金融控股有限公司首席執行官。

其他

●富邦香港推出Fubon GO手機開戶應用程式，完成3個步驟最快5分鐘開戶。即日起至8月31日，新客戶透過Fubon GO成功開立富邦港元月結單儲蓄戶口，並透過網上理財或流動理財服務首次以全新資金5萬元開立3個月港元定期存款，定期存款年利率達3.28%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略