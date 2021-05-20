加密幣市場炒嘅憧憬，係炒一個加密幣衝擊傳統貨幣制度嘅未來。加果加密幣嘅未來只係流於做貨品買賣嘅話，咁我哋要加密幣嚟做乜？我哋有個PayMe港幣交易咪一樣搞掂。

加密幣嘅未來在於搶佔甚至取締美金等等主流貨幣，可以存款、經過儲備比率後，同一筆加密幣可以再形成貸款，達致乘數效應，成為傳統貨幣以外嘅選擇以至競爭者，唔好天真到以為Bitcoin用嚟買吓賣吓Model 3就好犀利。

加密幣同科技股都係炒未來，唔同嘅在於實現未來嘅能見度。科技股以Tesla為例，幾年後有埋自動駕駛、再加上啲車大賣令成本效益上升、仲有其他新業務，而家嘅幾百倍PE其實等於幾年後嘅幾十倍PE。加密貨幣幾年後有冇能力實現大家預期嘅價值？成為真正嘅「幣」？都仲要過到聯儲局、人行嗰關，話晒加密貨幣係美元、人民幣嘅敵人，若然金融世界接受加密幣係真正嘅貨幣，就會擾亂美元喺全球主流貨幣嘅地位。聯儲局都未真正出手搞局，就搞咗場幣災了。

另一重點，係Elon Musk放棄接受Bitcoin作為Tesla付款單位，試想像，買賣貨品呢個咁低門檻嘅用途都做唔到，又點會有本事衝擊傳統貨幣制度？肯定嘅係未來仲會屢敗屢戰，只係未見到成功可能性而已。加密幣大反彈嘅誘因，至少係Tesla彈出彈入接受返Bitcoin付款先。

晉佳

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