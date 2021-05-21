政府擬規管包括加密貨幣在內的虛擬資產，今日發佈諮詢總結。

政府指出，在規管要求下，持牌虛擬資產服務提供者只可向專業投資者提供服務，並須實施嚴格準則，以決定哪些虛擬資產可在其平台上進行買賣。 持牌虛擬資產服務提供者亦需要符合指明的規管要求，包括財政能力、知識和經驗、業務穩健程度、風險管理、分隔和管理客戶資產、財務匯報和披露、防止市場操控和違規活動，以及防止利益衝突 。

政府亦表明，鑑於虛擬資產行業屬新興行業，其所牽涉風險較傳統金融市場為高，在確保市場妥善有序發展的政策目標下，不容許散參與，待市場趨成熟再檢討。規管不限於其他虛擬資產活動，例如場外交易活動。另外，私人交易平台若不會在任何時間管有客戶的金錢或虛擬資產，而實際資產交易在該平台外進行，則不屬規管範圍內。

牌照將為為開放式牌照，即只要持牌虛擬資產服務提供者未被證監會撤銷牌照，例如由於違規或停止營運，其牌照則繼續有效。政府將會在牌照制度實施後，設180日過渡期。

政府亦會賦與證監會權力，包括進入持牌虛擬資產服務提供者及其有聯繫實體的業務處所進行例行視察、要求提供文件和其他紀錄、調查違規情況及對違規行為施加行政處分，包括譴責、勒令作出糾正、行政罰款及暫時吊銷或撤銷牌照，甚至是停止運作。

罰則方面，無牌進行受規管的虛擬資產活動，可處罰款500萬元和監禁7年；以及如屬持續的罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，另處罰款10萬元；另外，違反打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定要求，或為誘使他人購入或出售虛擬資產而作出有欺詐成分或罔顧實情的失實陳述，可處罰款100萬元和監禁兩年。

有關諮詢工作在去年11月3日至今年1月31日期間進行，就修訂《打擊洗錢條例》以建立虛擬資產服務提供者發牌制度，政府在諮詢期結束時共收到79份意見書，其中47份集中就虛擬資產服務提供者的規管發表意見。

政府發言人表示，回應者普遍同意立法建議的整體方向、原則以及基本框架。在考慮回應者意見和建議後，會適當地調整相關立法建議以回應持份者的關注。

政府會根據諮詢總結草擬法例，期望於2021至22立法年度把修訂條例草案提交立法會審議。

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