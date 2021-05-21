Intuitive Surgical（直覺外科）（NASDAQ：ISRG）是手術輔助機械人行業的龍頭，最重要的產品是達文西（da Vinci）外科手術系統，主要用於微創手術，可減低病人痛楚及縮短復原時間。

業務慢慢好轉

Intuitive是少數受疫情拖累而今年2月後又能夠再次破頂的股票。筆者去年11月於蘋果日報專欄同大家介紹過Intuitive，而且認為是少數下跌可以一路收集的公司，在1月中下旬公佈第四季季績後，雖然好過市場預期，但仍出現被抛售情況，股價低見過682.4美元，於我們網站分析過主要有兩個原因：

1) 第一個是全球達文西手術量在第四季按年只增長6%，增速較第三季的按年升7%回落；

2) 於2020年第四季，系統付運量只得326台，按年要下跌3%。因此系統收入按年下跌12%至3.67億美元。

不過，亦提出如果細看數據已見改善，而且相信會有低基數效應。在4月中下旬，Intuitive公佈2021年第一季績後，股價曾高見逾893美元水平，隨後才回軟。

Intuitive首季業績繼續改善，收入達12.9億美元，按年升18%。純利4.26億元，按年升35.7%。經調整純利(Non-GAAP)為4.27億美元，按年增32.2%。經調整每股盈利3.52美元，同比升30.1%，優於預期。

手術量按年回升

收入及純利對公司當然重要，但營運狀況有沒有好轉趨勢才是評估未來前景更應看的指標。因此，有幾項數據更為關鍵。

1) 全球達文西手術量增長：在2021年第一季，全球達文西手術量增長按年升16%，與對上一季比大致持平。從附圖見到，手術量按年增長在疫情前約維持在兩成左右，雖然第一季仍未重返該水平，但由於美國受疫情實際打擊是在3月中後期浮現，所以手術量在第二季才跌得最勁，之後慢慢回升。

2)手術系統付運量增長：在第一季，手術系統付運量298台，按年上升26%，按季則跌9%。整體已裝系統數達6142台，按年升8%。至於每台系統的使用率按年升8%，按季則跌2%。

由於每台系統價值50萬美元至250萬美元，付運量上升能夠帶來收入，但更重要是可以帶來穩定的經常性收入。

3)經常性收入增長。達文西系統十分精密，很多工具及配件每次手術需要換新，每一個手術可為Intuitive帶來700美元至3,500美元收入。由於前置及訓練醫生操作系統的成本高，所以已裝機數目及使用率對經常性收入穩定性及增長最為重要。在今年首季，總經常性收入(包括工具及配件、服務、營運租賃)達9.82億美元，佔總收入達76%，按年升15%，惟按季微跌3%。

評估疫情往後影響

依目前來看，第二及第三季Intuitive應可保持回復勢頭，因為美國為最大市場，中國則增長最快，兩地的疫情相對受控，這有利於可選擇性手術(不代表可以不用，只是延遲做)能夠較按病人自己需求進行，不用因怕疫情不敢到醫院而推遲手術治療。

管理層表示，首季收入增長達18%，主要受到系統付運及每宗手術的工具及配件收入超預期帶動。在美國普通外科手術，好像減肥手術及膽囊切除術的需求回升是手術量回升的主因。美國的收入今年首季為8.48億美元，佔總收入65.6%。因此，美國疫情繼續保持穩定，對Intuitive大致表現都不用擔心。

不過，縱使經營繼續改善，但不能過份期望盈利表現疫後可有大幅好轉，因為現時Intuitive的部份支出與很多科技公司一樣扭曲地減少，這是來自於出差旅費下跌，科研投入削減，以及一些基建投資延遲，但均是受疫情影響，當疫情過後，相關支出會回升。

Intuitive當前在手術輔助機械人行業仍有很大優勢，可是並非沒有競爭，所以公司亦有投資研發達文西系統更新換代和擴展手術應用。另外，也有開發新系統如於2019年推出了離子內膜系統Ion endoluminal system，實現微創肺活檢等，該系統尚在很早期的商業化(因疫情難免有阻滯)。在數碼化有” My Intuitive app”可讓外科醫生管理達文西系統體驗及流程，好像登入系統、管理訓練、查看操作數據等。而今年首季模擬手術量按年升46%，一定程度印證數碼工具投入成效。

總結來說，Intuitive一直都是穩步增長股，過去如是，將來預期亦如是。因此，若想找些穩健的股份收集，Intuitive繼續值得納入名單。

梁耀康

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