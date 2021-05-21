剛剛這個星期，好多事情發生，尤其是在幣市。事緣馬斯克接二連三地唱淡比特幣，繼而觸發該幣在週中一度急瀉至30,000美元低點。就算在執筆之時，比特幣已重上40,000美元都無用，做孖展的人都已經被打橫抬出場了。比特幣的拆倉，有傳觸發了投資者從股市和商品市場套現，其中商品期貨在內地收緊交易限制的影響下即時挨沽。多隻的有色金屬股如鞍鋼（347）、馬鋼（323）等在上日急瀉超過一成，相信亦打亂了不少股民的陣腳。不過，資金並沒有完全離開了市場，反而逐步回流到科技股。

其中，科指收復了7,800點的3月份低位，騰訊（700）亦守穩返600元，阿里巴巴（9988）和美團（3690）的走勢則逐步改善。我因而假定：科指已經在11日和14日營造雙腳，築底完成，後市可看8,600點。大家可關注網易（9999），因集團公佈了首季的業績勝預期，在線遊戲的淨收入創新高。近來，集團的股價未再考驗前底，走勢明顯偏強，如今更可借業績的利好展開升浪。建議在現價買入，目標為206元，跌穿168元止蝕。恆指服務公司在週五（21日）季檢。假如股份染藍，風味更佳。

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