特約報道｜中東杜拜以「豪」聞名，除有金碧輝煌的帆船酒店、全球最高的建築物哈利法塔及50個足球場大的杜拜購物中心外，更加是世界級金融中心及富豪的集中地，經濟表現名列全球第5名。而且當地的樓市政策寬鬆，置業可以取得居留權，難怪不少香港人都想拿這張「移民入場券」作後備之用。

杜拜是世界一大金融中心，當地的油價及貨幣(AED)匯率穩定，每年旅客增長達15%以上，經濟相當穩健，故不少海外投資者也對杜拜樓市的投資潛力持樂觀態度。尤其是2017年後當地的豪宅市場飽和，發展商開始因應市場需要推出「細價樓」，入場面檻低、長遠極具發展潛力。以一房單位為例，由於當地有大量流動人口，對住屋有一定需求，故租務回報可達13厘；加上杜拜屬低稅城市，樓市政策又非常自由，沒有房產稅、物業增值稅、差餉地租等，變相吸引更多海外投資者入市，包括中國、英國、印度及沙地等。

除了投資價值，另一大賣點是置業可以申請居留簽證。海外買家只要購買約港幣200萬以上的物業就可以獲得居留簽證，而且當地物業屬永久產權，只要持有物業、其投資簽證就屬永久性質，屆時可以在杜拜開設銀行戶口、公司、享有醫療福利等，加上杜拜屬英語國家，並以低稅制聞名，移民門檻相對簡單，不少香港人也會看重這個優勢而於當地置業。

今次推介的河畔現樓項目DAMAC Maison PRIVE及樓花Zada Residences，前者屬海濱公寓，提供開放式、一房及兩房單位，包全屋裝修、傢俬及電器；後者則是高級住宅，兩個項目均位處杜拜市中心最受繁華的Business Bay，集商業、酒店、娛樂及休閒設施於一身，又能俯瞰整個杜拜運河全景，並與Marasi Drive Street及該地區的其餘部分相連，地理位置優越。項目又靠近杜拜最重要的兩條高速公路Sheikh Zayed Road和Al Khail Road，20分鐘即內可到達卓美亞海灘、杜拜阿聯酋購物中心及杜拜國際機場，交通四通八達。加上鄰近哈利法塔及融冰大樓等多座國際知名建築物，區內又有全球最大的杜拜購物中心、薩法公園以及杜拜運河，配套齊全，加上項目本身的五星級配套，如私人的露天電影院、健身中心及園景花園等，最適合習慣方便又愛享受生活的香港人。

杜拜經濟起飛，無論硬件及基建配套也追上全球各個領先城市，但樓市仍屬低水，像上述提及的兩個樓盤由杜拜第一發展商DAMAC Properties主理，但入手價只需約150萬，未來有一定升值潛力，而且租金收入穩定容易回本，因此非常適合作長線投資之用。

杜拜物業展銷會

日期：2021年5月29-30日(週六至日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：中環香港文華東方酒店1樓雙喜廳及百花廳

講座主題：杜拜移民 + 買樓 + 收租必勝方程式（3低 - 門檻 / 稅率 / 利息，1穩 - 匯率，1高 - 回報）

講座時間：中午12時/ 下午3時

敬請預約：(+852) 6154 9817

WhatsApp預約或查詢 : https://bit.ly/3owbCM9

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