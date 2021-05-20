【本報訊】新股市場氣氛重燃，焦點股京東物流（2618）昨孖展截飛，認購反應熱爆，累計錄得超過2,163億元孖展額，超購272倍；其中耀才佔380億元、富途佔371億元、輝立佔320億元。據公司回撥機制，公開發售超購63倍或以上，公開發售股份比例將由3%回撥至9%。該股今日公開發售截止。

據外媒引述消息報道，京東物流國際配售部份提早於昨日截飛。京東物流招股價介乎39.36至43.36元，一手（100股）入場費為4,379.7元；集資264.13億元；本月28日掛牌。高盛、海通國際及美銀為聯席保薦人。

奈雪的茶通過上市聆訊

內媒同日報道，奈雪的茶昨日已通過港交所聆訊，並在昨晚確定基石投資者，其中包括一間中資背景基金。不過其後公司回應指，有關傳聞不屬實。

早前有指奈雪的茶計劃集資6億美元，並於6月中旬上市。公司創始人彭心曾接受訪問時透露，IPO應該很快會完成，即將在未來一至兩個月內通過聆訊。

此外，中原建業 （9982）已錄足額認購，暫見1.35億元孖展額，相當於公開集資1.05億元計，超購1.28倍；其中富途借出7,628萬元、輝立佔3,200萬元。該股於本月31日上市；工銀國際及建銀國際為聯席保薦人。