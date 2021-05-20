航運及港務股天津港發展（3382，下稱津港發展），持有「天津港股份」（滬：600717，下稱津港股份）56.81％權益。津港股份日前宣佈，今年首季營收31.95億元人幣，按年上升18％；純利1.97億元人幣，按年大升74％。津港發展在業內數一數二估值最低，買之哉。

1）津港發展2006年上市，IPO價1.88元，2007年最高9元，現價0.67元，潛水64％，較歷史高價瀉去93％。公司市值41億元，僅佔津港股份所值已達78億元，幾乎是本身市值的兩倍。

2）2020年，津港發展營收154.9億元（港幣．下同），升3％；純利6. 6.36億元，大升64％；上半年佔2.2億元，下半年佔4.16億元。今年盈利預測8.32億元（維持去年下半年水平），增31％，預測PE僅5倍，較6年平均11.6倍折讓57％；預測PB 0.29倍，較6年平均0.5倍折讓42％。

3）津港發展旗下的津港股份，今年預測PE 10.8倍，PB 0.64倍。同業大連港（2880，市值403億元，是津港發展的10倍），今年預測PE 9倍，PB 0.42倍。津港發展的估值皆較同系及同業吸引。

預測股息率7.5厘

4）津港發展2020年每股末期息4.13仙，2021年預測5仙，股息率7.5厘。津港股份預測2.1厘，大連港5.5厘。

5）去年底，津港發展淨貸/股東資金比率僅12％，財政穩健。

★津港發展現價0.67元，目標PB 0.45倍，目標價1.05元，潛在升幅57％。目標價仍較15年前IPO價潛水四成半。

同場加映：今年1月5日於1.24元薦買中海化學（3983），設目標價1.9元，其後4次再薦買，並將目標價調高至2.36元，昨收2.46元，較1月薦買前大升98％。吃之哉，轉吼同類股中化化肥（297）。

中化化肥今年首季盈利按年上升33％，預測全年多賺21%，預測PE 7.6倍，較6年平均折讓36％；預測PB 0.7倍，略低於6年平均值。現價1.05元，以3月高位1.38元為目標價，潛在升幅31％。滙證睇2元。

何車