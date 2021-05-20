【本報訊】新世界（017）與港鐵（066）合作發展的港鐵大圍站柏傲莊壓軸一期，將於今日公佈部署，料短期內推售。港鐵最新為項目基座商場命名作「圍方」（The Wai），佔地達65萬方呎，預料最快今年底招租。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，大圍站商場新近命名為「圍方」（The Wai），其中「圍」字取源於所在地區，冀與區內居民產生連繫。上述商場佔地65萬方呎，最快今年底或明年初招租，相信明年將取得入伙紙並作裝修工程，預計2023年開幕。

The Lohas出租率九成

港鐵總經理（投資物業）龍子豪補充，圍方樓高四層，可供約150個商戶進駐，並提供430個車位。值得留意的是，商場將設有1.5萬方呎室外單車停車場，當中備有330個單車停泊位。將軍澳日出康城The Lohas將於8月迎接一周年，鄧智輝表示，商場目前出租率達九成，相信隨着餘下期數入伙，場內舖位將可全數租出。

至於黄竹坑港島南岸基座商場The Southside，面積達51萬方呎，樓高五層，將有約150個商戶。港鐵總經理（投資物業）陳宛冰稱，場內商戶組合將以區內居民需要作依歸，料將設有南區最大面積超市，以滿足民生需求。