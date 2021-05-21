本港4月消費物價指數（CPI）按年升0.7%，高過市場預期的0.6%，亦較3月份的0.5%升幅為高。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數為0.3%，較3月的0.2%稍高，主要由於本地交通費用上升和汽油價格升幅擴大所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，期內錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升23.5%；不包括外出用膳的食品升1.6%；交通升1.5%；外出用膳升0.8%；衣履上升0.7%；以及雜項服務升0.3%。至於錄得跌幅為住屋，下跌0.6%；煙酒跌0.3%；雜項物品跌0.3%。至於耐用物品按年不變。

政府發言人表示，4月份基本消費物價通脹率輕微上升至0.3%，主要反映港鐵提供較少車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升，而指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然非常溫和。至於展望將來，當局指由於本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，整體價格壓力在短期內應保持輕微。

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