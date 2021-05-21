富士施樂（香港）今日舉行產品發布會，並正式宣佈改名為富士膠片商業創新香港。公司表示未來將著重發展商業解決方案（Bussiess Solution）業務，並首次推出「富士膠片」品牌的新款打印機。

富士膠片於2019年結束與美國打印機生產商施樂的合營關係後，公司成為富士膠片旗下全資子公司，並於4月起與16個國家及地區分部一同更名。董事總經理松本泰幸在會上提到，集團期望透過藉此重塑品牌形象，反映「集團正從膠片業務，轉型至提供商業創新解決方案」。

市場部及供應鏈管理總監陳偉明表示，除了既有的文件管理業務，未來將重點發展雲端領域、人工智能和物聯網業務。

企業優質及可持續發展部總經理劉金蘭亦指，集團十多年前已預料，市場對打印機的需求只會一直下跌，因此同時開拓商業解決方案的業務，又指近年有關業務已為公司帶來近一半收入。

陳偉明表示，疫情未有打擊公司去年的打印機業務，小型打印機銷量更以倍數增長，相信與不少公司改為在家工作有關。

此外，公司首次以「富士膠片」的品牌推出產品，發布3個多功能打印機系列的新型號，包括ApeosPro、Apeos C及ApeosPrint。產品策略及管理主任周志恆 表示，公司脫離施樂後仍有能力研發新產品，而且公司現時有向施樂提供在歐美地區的產品。

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