周三美股開市時段比特幣和以太幣暴跌，拖累道瓊斯指數曾瀉近600點，王弼習慣在周三美市中段寫稿，但眼見市況太波動，還是等收市才開筆，果然加密貨幣來個絕地反彈，比特幣早段曾瀉至30201美元，但美股收市時已反彈三成回升到39000美元以上。當然，比起4月13日的高位63729美元，價值仍蒸發了近四成。

以目前比特幣的價值，就算拿契媽Cathie Wood 最牛的預測50萬美元一粒計，上升空間也「只是」12倍。12倍的回報真的很難找嗎？本欄推介的Home Depot（HD），十年前已經是巨型藍籌，期內也有本事升了7倍，另一愛股VISA（V）也升了10倍，為何現在仍擔驚受怕，去買許多政府開始打壓的比特幣，而不買與政府同眠、穩定增長的大藍籌呢？

王弼也留意到當日股市大幅波動期間，早段領跌的是科技股，而黃金逆市上升。然而到了美市中段，黃金升勢不能持續，收市只微升。美股跌幅在收市時段大幅收窄，但近期表現亮麗的資源類別股份卻未能收窄跌幅，不排除有資金流出資源類股份，換馬科技股和加密貨幣。

本欄最近着墨頗多的油價，成為當日的最大輸家，收市未能收復跌幅，紐約期油比周二創出的67美元近期高位下跌了5.5%。不過油價受挫的原因，一是市傳伊朗跟美國的談判有進展，雖然很快已經被俄羅斯當局否認，但油價未能收復失地之餘，又突然受亞洲疫情的壞消息拖累，更奇怪的是，市場以通脹高企怕聯儲局加息為由，進一步沽售原油。

王弼認為，近來資源股和油價表現跟金融股一枝獨秀，調整也是正常的事。讀者如果有採用石油股期權策略增加收入的，應該更愛石油股升兩步退一步的韻律，因為如果正股升得太急，貨通通被Call走，反而不妙。只要油價保持在上升通道，本欄建議的期權策略仍可持續。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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