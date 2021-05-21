由新世界（017）發展的大圍上蓋住宅項目柏傲莊兩期，去年10月推盤大收2.27萬票成新盤票王，40日沽逾2100伙，吸金逾200億元，集團營業及市務部總監黃浩賢表示，項目壓軸的第三期涉及892伙，上周批出預售同意書，今日上樓書，下周即開價及收票，首張價單包含首度推出項目首推的四房單位，料最快下月初開賣。

柏傲莊III今日上樓書，提供892伙，一房設96伙，面積285至359方呎；兩房設335伙，面積419至534方呎；三房設281伙，面積659至847方呎。以及柏傲莊系列首次推出的四房單位，設180伙，面積945至1695方呎。

黃浩賢指，柏傲莊III上周公佈已批出預售，今日上載樓書，價單料下周推出，當中包括首次推出的四房大宅，戶型「包羅萬有」，形容項目備有商場及鐵路站，開價屬「收藏價」。下周末開始收票，示範單位同步開放，會延續用電子登記預約睇樓。

至於下半年樓市，黃浩賢認為近日市況回升，多個新盤推出下，料成交量比上半年多，樓市將穩步上揚，相信全年樓價有望升5%至8%。

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