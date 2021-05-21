聯眾（6899）公佈本月6日起已罷免執董高宏所有職務，因他作為體育之窗董事，在中國境內惹起多項訴訟。

聯眾指接獲股東余夢，及體育之窗子公司亮智控股建議，建議罷免董事及建議委任董事。聯眾稱已罷免高宏，稱高宏作為體育之窗中國境內現計惹有30餘項訴訟，作為被執行人，使體育之窗處於極其嚴重風險之中，很可能面臨破產清算。高宏去年8月亦因體育之窗訊息披露違法違規，被中國證監會警告及罰款；此外高宏於本年3月向聯眾獨立非執行董事馬少華及董事會主席兼執行董事李揚揚提出要求，就間接非全資子公司Allied Esports出售World Poker Tour業務一事，要求聯眾及AESE至少將出售所得款項的大部分，以其他途徑頭銜分配給體育之窗及其關聯方，否則他、聯眾前非執董傅強及胡文將會給聯眾經營造成阻撓和困難。

聯眾指出，體育之窗之創始人傅強由於作為體育之窗之責任人之一，亦因體育之窗訊息披露違法違規遭中國證監會同樣的警告及處罰，且最少是6宗中國法院執行案件中的被執行人，並被列入失信被執行人，並經董事會經初步調查後，有人證及書面證據，挪用公司資產。

就亮智控股建議，董事會指提議列出的幾位建議委任董事均與體育之窗有關。而傅強作為體育之窗創始人，亦涉嫌利用體育之窗透過亮智控股挪用公司資金，倘擬議之董事會變動成事，將對公司產生重大不利影響。

聯眾將於6月11日舉辦特別股東大會。

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