【本報訊】資助房屋交投暢旺，世紀21物業魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑廣盈閣E座中層03室，實用面積601方呎，三房間隔，座向西北，望開揚山景。單位於去年8月放盤，原開價588萬元，累減100萬元，減幅17%，獲區外買家以488萬元（綠表價）承接，呎價8,120元。

上月夾屋成交少36%

原業主早於1998年以約120萬元（未補地價）一手購入單位，持貨長達33年至今轉售，賬面獲利368萬元，單位升值近3.1倍。

利嘉閣研究部陳海潮表示，根據土地註冊處資料，4月夾屋買賣錄34宗登記，較3月份的53宗少36%，宗數為2012年4月以來次高；期內夾屋成交額2.65億元，較3月3.94億元減少約33%，為1999年6月有紀錄以來次高。

4月成交中最貴是鴨脷洲悅海華庭3座中高層A室，面積605方呎，以1,000萬元沽出，呎價16,529元；呎價最貴為鑽石山悅庭軒2座高層C室，面積454方呎，以790萬元沽出，呎價達17,401元。

按屋苑劃分，美孚浩景臺上月成交最多，錄7宗；其次將軍澳叠翠軒有6宗成交。

陳表示，新盤接連推出，刺激多區二手交投上升，估計5月份夾屋買賣登記量可企穩30宗水平。