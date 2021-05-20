【本報訊】樓市筍盤難求，曾發生人命事故的凶宅反成置業人士福音。沙田第一城2座一單位，五年前被揭發「三屍」命案後，由來自印度的三兄弟承租至今，直至近日業主終成功賣樓，但造價僅362萬元，比市價低近四成。

市場消息指，沙田第一城2座低層戶，屬凶宅，實用面積327方呎，兩房間隔，剛以362萬元連租約售出，呎價11,070元。新買家是一名趁低吸納的投資者，有機會「full pay」買入，單位現每月收租8,600元，按成交價計，租金回報率2.8厘。據土地註冊處資料，原業主2005年以128萬元買入單位，賬面仍獲利234萬元。

網上估價顯示「不適合」

據了解，單位2016年被揭發租客燒炭命案，死者為一對情侶。當日警員接報到場，證實有一對男女及一隻狗倒卧睡房內，並有一盆燒過的炭，經救護員檢驗證實全部已氣絕身亡，愛犬陪死。同年4月，凶宅獲三名來自印度的兄弟以7,500元承租，低市價三成。代理指，三兄弟現時仍租住單位，但租金比五年前貴逾一成。三兄弟當年在凶宅內接受本報訪問時稱，知悉單位是凶宅，但住落無異樣，而一住便五年。

被揭發「三屍」命案後，除了凶宅本身外，其同層及樓上樓下單位亦受到影響，有銀行網上估價系統顯示為「不適合」，意味銀行可能不提供按揭。撇除該宗凶宅，沙田第一城本月錄得30宗二手買賣，平均呎價17,228元。其中9座低層D室，實用面積327方呎，連租約以570萬元成交，呎價17,431元；若以此作參考，最新凶宅賣價比市價平足「兩球」或36%。

另沙田第一城29座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，日前以608萬元易手，呎價18,593元。原業主2018年以600萬元購入單位，三年賬面僅賺8萬元，扣除代理佣金及釐印費等開支後，明賺實蝕。

太和邨賣500萬創新高

樓價高企，連大埔公屋亦升見「五球」。大埔太和邨新和樓高層17室，實用面積485方呎，上月連地價以500萬元售出，不但創屋苑新高，亦平了區內歷來最貴公屋紀錄。原業主2010年以112萬元連地價入市，持貨11年賬面獲利388萬元。

佐敦納米樓AVA 62再錄蝕讓，一個低層C室、實用面積173方呎單位，獲業主2015年斥381萬元買入，最新以360萬元沽貨，六年賬面蝕21萬元。美聯黃家樂稱，「港人港樓」啟德1號5座高層D室，實用面積800方呎，以1,800萬元成交，呎價22,500元。原業主2017年以1,715.7萬元買入，五年升值僅4.9%，若扣使費後料屬平手。