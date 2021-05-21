本地服裝商佐丹奴（709）舉行股東周年大會，主席兼行政總裁劉國權表示，香港店舖減租情況仍然不理想，未來或會繼續關店，將資源集中在網購上。

劉國權指出，與香港業主洽談減租情況整體不理想，租金仍然高企，但有個別業主體諒及明白當前市道，減租慷慨，對未來數個月經營前景未如早前預測悲觀，「可能閂少啲舖。」他又估計，未來香港門店需求會減低，故日後或會繼續關店，投放更多資源在網購。

他又表示，海外市場的經營成本較香港低，消費氣氛良較好，會積極在當地發展。同時因應疫情推動網購，他指佐丹奴「喺未有網址嘅國家成立網購」，目前網購表現不錯，所佔營業額比例雖然不高，但升幅相當大。

中韓網購比例大

劉國權稱，佐丹奴最大的網購直營市場是中國，網購比例超過30%，而南韓網購亦佔25%至30%，其他市場則介乎1%至6%不等，不少仍在起步階段，但升幅很大。

佐丹奴截至去年底止港澳門店按年淨減少11間至62間；中國門店亦淨減118間至784間。台灣雖然淨減13間至184間，但去年第四季業務強勁反彈，是唯一錄得盈利的市場。至於東南亞門店整體則淨增2間至599間。

該公司日前發盈喜，預期中間扭虧為盈，主要由於中國及台灣線下銷售恢復，東南亞和中東市場銷售業績呈上升趨勢，同時線上銷售增加，以及獲得租金減免。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略