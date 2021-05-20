【本報訊】市區新盤項目一向備受市場追捧，惟區內可供發展土地匱乏，市建局加快推出重建項目供發展商競投。其中大角嘴橡樹街/埃華街發展項目昨日截標，並收獲14份標書。

其士：地理位置優越

大角嘴橡樹街89至98號及埃華街1至5號截獲14份標書，其中建灝地產、華懋、信置（083）、遠東發展、莊士中國（298）等均以獨資入標；另會德豐、英皇國際（163）及德祥地產（199）亦有投遞標書。

其士集團銷售及市務經理冼佩盈表示，集團長期對本港樓市抱有信心，一直透過不同方法增加土地儲備；而市區盤買少見少，項目地理位置優越，料將發展成中小型單位。另外，建灝地產行政經理林綺華指，項目位置交通方便，加上有見本港住屋需求大，集團仍然看好樓市發展，故以市價入標。

上述項目地盤面積約6,663方呎，可建樓面面積約59,966方呎，涉及約75伙住宅單位；以市場估值約6.6億至9億元計，每方呎樓面地價介乎1.1萬至1.5萬元。

據了解，發展商需以一筆過前期費用決勝負，以價高者可投得項目。另市建局規定，項目賣樓收益達到12.5億元後，需與當局分紅，其中首3,000萬元分紅比例為20%，及後每增加3,000萬元，相關比例將遞增10%，最高為50%。

此外，市建局亦規定項目單位實用面積不少於300方呎，另有一半單位實用面積不可大於480方呎。