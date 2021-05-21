恒指公司今日收市後將公佈季檢結果，迎來半世紀以來最大一次變革，勢將牽動近千億美元被動資金的佈局。

早前恆指公司公佈一系列優化建議，包括2022年年中將成份股數量從目前的55隻增加至80隻、增加各行業的市值覆蓋率、迅速納入新股、維持香港公司成份股數量、對所有成份股採用8%的權重上限等5大改變。今次檢討結果將公佈具體實施的路線圖，有望循序分步實施，第一步調整生效日為6月7日。

隨著更多網絡和醫療保險等新經濟股在港上市，金融股佔比最高的恒指一直在改組，以反映市場全貌。近期銀行等周期性板塊走勢火爆，金融股權重進一步增加。

中金報告預計今次季檢將帶來較大影響，調整後消費、醫藥和科技股的覆蓋度或將明顯提升，成為最大贏家。彭博數據顯示，大約有156億美元的ETF資金追蹤恆指。

根據恒指公司提供的恆指80隻成份股的模擬結果，所有7個行業分類的市值覆蓋率都將有所增加。其中醫療健保的覆蓋率將從7組中的最低，一躍成為第三高，僅略低於金融。

今次調整後恒指和國指的成份股權重上限統一為8%，目前友邦（1299）、騰訊（700）、滙控（5）3間在恆指中的權重均已超過該值，意味它們的權重會被下調，追蹤指數的被動資金或需沽貨。

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