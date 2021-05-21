新一批「白居二」購買力即將殺到，綠表買家加速入市，平價居屋成搶手貨。天水圍居屋天富苑3房跌穿400萬元，呎價低見6,100元，創屋苑呎價逾2年新低。

市場消息指，天富苑E座低層8室「十按盤」，實用面積650方呎，3房間隔，業主今年3月放盤，綠表叫價420萬元，因急於套現，最後劈至396.8萬元賣出，呎價6,105元，低市價一成。據土地註冊處資料，單位於2007年以86.61萬元一手買入，多年來淪為業主加按提款機，先後8次向財務公司進行抵押，借款金額由15萬至95萬元不等，連同一按，抵押次數多達10次。天富苑本月錄得4宗成交，全屬綠表，其中A座高層2室，實用面積650方呎，成交價493萬元，呎價高達7,585元，今次成交較之平近「1球」。

富誠周永鋒稱，牛池灣嘉峰臺1座高層J室，實用面積482方呎，獲綠表客以570萬元承接，呎價逾1.1萬元。原業主2007年以145萬元未補價購入，持貨14年獲利425萬元。

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