【本報訊】加密貨幣市場周三慘遇血洗，據Bybt.com網站統計，超過83萬個加密貨幣戶口遭斬倉，涉及89億美元（約694億港元），僅次於4月18日高達100億美元爆倉規模。但隨着Tesla掌舵人馬斯克與「科技股女股神」Catherine Wood瞓身唱好，多隻加密貨幣迅速由低位反彈，其中比特幣重回4.2萬美元，低位反彈逾兩成，以太幣更由低位回升逾50%。

馬斯克過去一周連發推文，幾乎玩死加密貨幣。日前他暗示Tesla可能沽清手上比特幣資產，加上中國全面封殺比特幣業務，禁止交易、定價、承保等加密貨幣應用，令加密貨幣遭洗倉，有交易平台更顯示比特幣報價低見3.06萬美元。

不過，馬斯克於周四在Twitter用表情符號示意「Tesla有鑽石手」，曲線表明Tesla不會沽出比特幣，又在美股開市前發推文撐狗狗幣。

比特幣重上4萬美元關

據Coinmarketcap.com報價資料顯示，狗狗幣昨日曾大升27%至0.43美元水平 ; 比特幣則重上4萬美元關，最高曾見42,489.36美元。另一位比特幣大好友Catherine Wood前日於彭博訪問表示，維持預測Bitcoin可升至50萬美元，並認為Bitcoin下滑是絕佳的買入機會。

美股的加密貨幣概念股亦反彈，如比特幣數字公司（BTBT）彈7.2%至9.6美元、挖礦機生產商Marathon Digital（MARA）亦升5.99%至23.05美元。

儘管加密貨幣昨日顯著回升，但前日遇到洗倉式下挫，令許多加密貨幣投資者無不焦頭爛額，被逼斬倉離場。

克魯曼：如邪教般存在

據Bybt網站統計資料，過去一日各大主要加密貨幣交易平台的斬倉金額，合共高達89億美元，當中內地加密貨幣交易平台火幣網的斬倉規模較多，錄32.15億美元；Bybit爆倉16.24億美元；交易量第一的幣安則排在第四，爆倉量共11.7億美元，約佔全網爆倉的12.5%。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼前日於訪問時表示，他從不看好比特幣，因為它不是一種穩定的儲值工具，亦不屬於方便的支付和交易途徑，但他已放棄對比特幣作出任何「消亡預測」，他指每次總有一批新信徒前仆後繼，料它會像邪教般繼續存在。

英國對沖基金英士曼集團副董事Henry Neville 則指，現時比特幣價格異常波動，藉此抗衡通脹並非首選，比特幣價格大起大落，這樣將無法保障或提高消費者的購買力。