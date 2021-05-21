已私有化的會德豐向旗下九倉（004）「補貨」，資料顯示，會德豐大手以近35億元增持九倉（004），持股由54.99%增至59.9%。

聯交所權益披露顯示，會德豐於昨日（20日）在場外以平均每股23.184元，增持近1.5億股九倉，涉資34.7億元。增持後，會德豐持有九倉59.99%股權，增加4.91個百分點。有關作價較當天收市價折讓4%。

會德豐去年獲吳光正家族提出私有化，以「獎金加獎品」的罕見方式向股東支付費用，每位股東可獲每股現金12元及1股九倉與1股九置（1997）股份。私有化後，會德豐在九倉持股由72.99%降至51.1%，在九置的權益由69.64%降至47.66%。

有關股份於7月22日向股東派發，以當天九倉收市價14.8元計，今次會德豐再次增持作價高出56.6%，即要額外花12.7億元補貨。

九倉今日升0.21%，收報24.2元。

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