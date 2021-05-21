路勁（1098）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，為港島區30年來首個鐵路上蓋的大型新盤，備受各界名人追捧，成為新一代明星盤。項目至今售出逾550伙，買家身份陸續曝光。被稱為「宇宙最強」的藝人甄子丹，其妻斥逾3,400萬元購入兩伙2房戶。

據土地註冊處資料，晉環1A座6樓B室及1A座7樓B室，實用面積612方呎，2房間隔，各以1,720.2萬及1,737.4萬元售出，平均呎價2.8萬元，兩單位登記買家均為汪詩詩（WANG CECILIA），正是甄子丹的老婆，其妹汪圓圓的老公為「玩具大王」蔡志明孻仔蔡加讚。據知，由於汪詩詩並非首置客，今次連購兩伙料須支付樓價15%雙倍印花稅，即約518萬元辣稅。

陳貝兒前夫半億入市

晉環1A座29樓A室，實用面積1,205方呎，4房間隔，成交價5,277,9萬元，呎價43,800元，登記買家為黃國棟（MONTE），其中英文名字、與無綫藝人陳貝兒的前夫同名。2011年，陳貝兒與從事物流的圈外商人黃國楝拉埋天窗，惟兩人於2017年離婚。

晉環業主可謂星光熠熠，首輪開售當日，市傳百老匯電器家族斥逾2億元購入8個三房戶。大生銀行馬氏家族成員、保良局前主席馬清楠亦以3,361.9萬元買入1A座高層G室3房戶。

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