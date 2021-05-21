港交所（388）發公告指，下周一起接任行政總裁的歐冠昇（Alejandro Nicolas Aguzin），將有基本年薪1,000萬元，另外經董事會批准後可獲酌情表現花紅及股份獎授。而歐冠昇作為全職僱員，亦可獲得其他實物福利及參加港交所的公積金。

此外，歐冠昇加入港交所後，會根據港交所僱員股份獎勵計劃獲授予211,756股港交所股份，以補償歐冠昇失去在舊公司任職期間所得到但未獲授予的長期獎勵。股份會在授出日期後第一及第二年分兩次授予。按港交所今日收報453.6元計，股份約值9605萬元。

歐冠昇年薪高於前行政總裁李小加逾7%。港交所去年年報顯示，李小加基本年薪為931.5萬元。李去年獲得8,070萬元現金花紅，退休及其他福利670萬元，年內共獲2,377萬元股份獎授。

因應歐冠昇的委任，港交所代理集團行政總裁戴志堅將在後日退任該職及董事會當然成員，同時繼續擔任港交所聯席總裁及首席營運總監。

在任期間 舊公司3度遭譴責及罰款

另外，港交所又披露歐冠昇於2013至2020年出任摩根大通亞太區首席執行官及於2014年6月至 2020年3月期間出任 J.P. Morgan Securities（Asia Pacific）Limited（JPMSAP）的董事期間，公司曾遭監管機構公開譴責及罰款。

事件包括證監會因某些賣空活動、利便客戶及自營交易業務及黑池交易服務的營運違反多項監管規定及/或犯有內部監控缺失，在2015年12月對J.P. Morgan Broking （Hong Kong）Limited、JPMSAP及J.P. Morgan Securities（Far East）Limited予以公開讉責及分別罰款1,500萬港元、1,200萬港元及300萬港元。

翌年10月，證監會又因公司沒有按照《操守準則》下有關財務權益披露的規定，以及在未領有所需牌照的情況下發售某些離岸上市指數期權，對 JPMSAP及JPMorgan Chase Bank, National Association（JPMCB）予以公開譴責及分別罰款300萬港元及260萬港元。

此外，金管局因公司未有設立及維持有效措施，以識辨及處理電傳轉賬，以及履行關於客戶盡職審查及持續監察業務關係的責任，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的適用條款，於2018年12月對JPMCB, Hong Kong Branch予以公開譴責及罰款1,250萬港元。

歐冠昇任期為3年，至2024年5月23日止。

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