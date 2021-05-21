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路透：中國政府部門禁員工停泊Tesla

34分鐘前
報道指，中國政府擔心Tesla汽車的鏡頭會造成安全問題。

路透社引述知情人士指，部分中國政府辦公室通知員工，指憂慮Tesla汽車內的鏡頭有安全問題，著僱員不要把Tesla汽車停泊在辦公室範圍，暫時未知措施是正式的官方禁令，抑或個別官員的要求。

報道指，至少兩個在北京和上海的政府機構，口頭指示僱員不要在工作地方停泊Tesla電動車，未知是否所有位於北京的政府辦公室都有實施上述禁令，以及有多少汽車受影響。

報道又指出，儘管不少電動車均有用鏡頭和感應器輔助駕駛，但目前禁令只適用於Tesla的電動車。路透社認為，有關禁令反映中美關係緊張，中國對Tesla這美國電動車廠依然保持警惕。

三月已禁入軍事建築

路透社早前報道，中國三月同樣以Tesla電動車內的鏡頭或有安全問題為由，禁止Tesla汽車進入部分軍事建築。

電動車廠一直有在汽車內安裝鏡頭和感應器，以拍攝汽車周圍的影像。Tesla電動車亦有安裝鏡頭，協助駕駛者泊車、轉線等。但如何使用、傳送和儲存這些影像，則成為整個電動車行業和監管機構的一大挑戰。Tesla早前表示，會在中國設立一個數據中心，以及正發展一個中國駕駛者專用的數據平台。

中國國務院新聞辦公室和Tesla中國均未有回覆路透社查詢。

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