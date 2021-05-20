【本報訊】加密貨幣洗倉潮打擊投資氣氛，港股假後復市失守20天線（昨處28561），但美團（3690）、小米（1810）等多隻科技股逆市造好，港股昨日最終仍要回吐143點，收報28450點，成交1,687億元。

15億北水掃起小米

北水全日淨流入53.8億元，較上日增23%。小米有15億元淨入，為北水淨買入最多個股。小米旗下Redmi Note 9系列自推出全球銷量已破4,520萬部，股價升2.8%，收報27.35元。騰訊（700）及美團各有12億元及4.8億元淨入。美團一度重上配售價273.8元，尾市升幅收窄至5.1%，報273.2元。

大宗商品受負面消息拖累而捱沽。國務院總理李克強前日主持國務院常務會議，指高度重視大宗商品價格急升帶來的不利影響，要遏制價格不合理上升，防止升幅影響居民消費價格，以保持經濟平穩運行。銅價大跌4%，創下七個月最大跌幅，江銅（358）股價瀉近7%；中鋁（2600）及五礦資源（1208）各急插6.7%及9.2%。

瑞士百達資產管理國際多元資產部高級投資經理黃思遠表示，繼續看好股票多於債券和現金，因為投資者在經濟增長及通脹上升的環境下，會尋求更高的回報；中國股票具長期投資價值，內需將會成為重點。他又指出，在未來幾個月，投資者將關注通脹預期及勞動市場的變化。