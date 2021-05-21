太古系大股東施懷雅家族成員來港掌旗3年後再返英，今天公佈多項人事變動，指施銘倫計劃恢復擔任英國太古集團的行政總裁，將退任太古（019）及太古地產（1972）的主席，由現任太地行政總裁白德利接替。所有任命於8月24日生效。

太古公佈，施銘倫擬在整個太古集團的控股公司「英國太古集團」恢復擔任行政總裁，返回倫敦工作，遂卸任太古及太地的主席職務，但留任太古系的董事角色，即太古、太地和國泰（293）。

至於太地董事及現任行政總裁白德利，將會接替施銘倫出任太古及太地主席，他亦會加入國泰出任董事，並退任太地行政總裁。有關調動亦提拔系內高層，太地中國內地行政總裁彭國邦，將出任太地董事及行政總裁；而太地發展及估價董事馬淑貞，亦加入太地董事局。

太古回覆指，該集團植根香港超過150年，歷史悠久，對香港的承諾堅定不移，「我們對香港的前景充滿信心，並堅定地繼續在這裡發展業務。」太古重申，未來會拓展在中港業務，香港與大灣區其他城市進一步合作和融合，將有助推動本地經濟發展，為香港帶來重大裨益，而太古亦計劃參與其中。

曾指來港建立聯繫

現年47歲的施銘倫是施懷雅家族第六代成員，於2018年來港擔任太古及太地主席，一改由內部晉升的傳統，是史上首位家族成員掌管董事局。他當時表示，來港是希望重新建立香港的聯繫，了解市場運作，對本港有信心，亦會繼續投資中國市場，特別是大灣區的發展機遇。他在今年3月最後一次出席業績會上，亦深信未來10年是香港黃金時期，對前景仍充滿信心。

不過，在他任內3年，太古發展連番受挫，於2019年國泰職員捲入本港政治風眼，中國民航局向國泰發出重大安全風險警示，須審核國泰航班，施銘倫要親赴北京「拆彈」，其後太古及國泰表態譴責「一切挑戰一國兩制原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為」。

政治困局平息不久，再遭受Covid-19打擊，幾乎營運停頓的國泰急於撲水解救倒閉危機，最終獲政府泵水273億元，但當中政府有權行使認股權證來取得國泰股份，攤薄太古話事權，市傳太古在引資過程中，要確保政府退場前不影響太古的國泰控股股東身份，才解決有關政治憂慮。

任內太古失半世紀藍籌地位

受外圍環境影響，太古業績在他任內亦轉弱，2018年該集團的經常性基本溢利為74.9億元，按年大增57%，主要是國泰一度擺脫「炒燶油」陰霾轉賺所貢獻盈利。但經歷社會運動及疫情打擊，「海、陸、空」部門表現均不濟，令經常性基本溢利轉蝕6.09億元。

他於2018年7月1日出任主席時太古股價83.1元，一年內曾高見103.8元，但其後拾級而下，在疫情高峰過後仍不斷沉底，至去年10月觸及35.1元才見底。期間太古市值從他上任的752億元，最多累跌過57.8%至318億元，並在去年底失去持續56年的首批恒指成份股角色，遭剔出藍籌。

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