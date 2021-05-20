【本報訊】市況趨旺，新盤連環登場，宏安地產（1243）表示，旗下青衣寮肚路8號新盤薈藍已備妥樓書及示範單位，料批出預售樓花後隨即推出；最細開放式面積只有181方呎，料為青衣區最細私樓。

宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍為單幢設計，提供320伙，樓高16層 ，標準一層20伙，共享三部升降機。開放式設252伙，佔整體近八成，實用面積203至215方呎；一房設28伙，面積256至257方呎；特色戶設40伙，面積181至257方呎，料吸引同區分支家庭客及投資者。預計關鍵日期為明年年底，樓花期長約一年半。

程德韻指，項目樓書及示範單位已備妥，設無改動示範單位及經改動連裝修示範單位，正待批預售樓花，一批出便即推出市場。她指同區以至荃灣均少有望海景細單位，認為項目具競爭力。

鴨脷洲逸南料今開價

主打細戶的恒地（012）鴨脷洲逸南上周上樓書，料今開價，昨公開一房示範單位予傳媒參觀。以22樓A室為藍本，屬交樓標準，面積264方呎，樓層高度3.15米。內櫳呈「L形」，入門左方為開放式廚房，工作枱面放置前後雙頭煮食爐及廚房鋅盤外，再無空間擺放用具和食材，需要在鋅盤蓋上板才可切菜，略嫌不便。同時，廚房附有微波爐、雪櫃等基本家電。

廚房旁邊為廁所，內附企缸及馬桶，但洗手盆置於門外，如廁後要離開浴室才可洗手。洗手盆另一邊為一個小露台。至於客飯廳間隔方正，睡房為於廳的另一邊。

另外，新地（016）南區壽臣山Shouson Peak再錄成交，11G號洋房面積3,603方呎，另連750方呎平台、1,032方呎花園，招標售價約3.1億元，呎價86,075元。連同上周以2.95億元沽出另一洋房，四天套現逾6.05億元。