中國銀保監會今日公佈依法查處5間金融機構，包東亞（023）旗下東亞銀行（中國）、招商銀行（3698）、中國銀行（3988）、渤海銀行（9668）、華夏銀行，涉及違規銷售、管理不當等行為，處罰金額合共約3.66億元人民幣（下同）。

中銀保監詳列各銀行的違規事項，東亞中國涉違規向地產發展商發放貸款，但並未記入開發貸款項目，並利用票據「賣斷、買入返售、到期買斷」的交易模式轉移規模，作出多項違規行為，依法罰款1,120萬元。

中國銀行則涉及發放併購貸款，以及違規向部分已簽約代發工資客戶，收取年費等多項違規行為，銀保監依法沒收違法所得的8,761萬元，並對1名負責職員予以警告處罰。另陫華夏銀行因理財產品資訊披露不合規等，被罰9,830萬元；渤海銀行因兌匯票保證金管理不規範等，被罰9,720萬元；招商銀行因通過關聯非銀行機構的內部交易違規等，被罰7,170萬元。

銀保監指，對於金融市場亂象會保持處罰問責的「高壓態勢」，將打擊監管套利行為、嚴防造假數等違規行為。

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