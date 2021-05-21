近期的市場動態受到兩大主題推動。第一是通脹，這個主題影響利率預期、央行政策立場及資產價格估值；第二則是疫情，仍然陷於困境的國家與透過大規模疫苗接種成功抗疫的國家，兩者之間的K型復甦加劇。

疫情方面，我們根據現時掌握的數據研究出令人擔憂的結論—只有少數國家能夠單靠疫苗達致群體免疫，而新冠肺炎很可能會演變成地區流行病。

假設我們需要最少70%的人口接種疫苗才能達致群體免疫，但由於兒童未能即時接種疫苗，因此有20%人口不會計算在內。此外，我們也要扣除強烈反對接種的部分成年人口，在個別發達國家，這類人士的佔比高達20%。

我們的研究發現，即使計及獲得抗體的康復者，大部分國家仍難以實現群體免疫。換言之，在疫苗及醫藥技術取得新突破前，未來數年我們將要準備好與病毒共存，市場亦要調整增長及通脹預期。

另一個主題為利率上升的潛在風險。市場預期貨幣政策收緊，背後的原因明顯在於通脹展望，而我們應該從短期、中期及長期角度分析該項因素。

從短期來看，投資者普遍預測往後數月大部分地區的消費物價指數激增。於4月，中國的生產物價指數及美國的消費物價指數分別急升至6.8%及4.2%，證明需求復甦及供應瓶頸共同導致物價暴漲。

至於數個月後，負產出缺口迅速消失及通脹預期上升，將令美國的通脹出現結構性增長。在詳細分析個人消費開支物價指數後，我們認為指數的大部分組成項目將會跟隨增長而進一步反彈，2023年初前，趨勢通脹將遠高於2%。我們估計央行將會於2022年退市，再於2023年下半年兩度加息。

最後，投資者對長期通脹展望最具分歧。一方面，大部分人都認為過去數十年間通脹下降的結構性推動因素（例如人口結構、全球化、央行可信度、不公加劇及債務水平上升）尚未完全消失。事實上，去年的疫情更增強了個別因素的作用。

另一方面，央行資產負債表膨脹，並推出前所未見的貨幣刺激措施，將會對通脹造成影響。

市場尚未就哪項因素佔優達成共識，這大概解釋了為何最近的國債市場欠缺方向。不過，通脹最終只會造成兩個極端後果：一是全球通脹在短暫急升後重回極低水平，並維持恆滯；一是貨幣創造過剩導致通脹持續上升及不受控制。

在未來的日子，央行不易將通脹穩定維持於2%，物價波動加劇亦會對經濟及金融穩定構成挑戰。整體後市將更起伏不定，投資者務必更審慎行事。

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師

姚遠

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