我做投資時，會常記着一句說話，叫做「捨難取易」。有時候，市況顯然走向清晰，容易贏錢，那我就會以較進取的策略和注碼入市。相反，假若市況走向不清，又或是我找不到有特別理想的投資機會時，我就會減少持貨，增持現金，再靜待下一個投資機會。

過去一個月，基本上我的投資倉位，就是處於這個靜待的狀態。我的個人投資倉位基本上都沒有甚麼持貨，現金比重佔約八成。而我也不怕坦白跟大家講，只計那兩成持倉，我是要輸錢的。當然，持倉數額不多，輸的數額只是皮毛，沒有甚麼大不了，但假如你問我這段時間美股是否很難贏錢，我會答你，的確很難。

市況易玩，我就放膽入市；市況難玩，我就減少持倉，這個做法，我認為是令我於過去幾年，投資表現有所提升的其中一個主因。亦同樣地，為甚麼很多投資者的長線投資表現都不理想，可能就是因為他們就一個習慣，就是無時無刻都要「揾嘢買」。

有一點大家要記著，除非你是要每日寫股評的專家，又或者是要幫人管理金融資產的從業員，否則你是不用無時無刻都要對市況有明確睇法。你的投資目標就只是要賺取利潤，若前方濃霧滿佈，在看不通前景時，你是有權先行停步等濃霧散去才再前行。

惟近日，我就有點看到濃霧散去的跡象，所以我亦開始重新儲貨。而我的選股目標，是那些於過去數月股價由高位最少下跌兩成，到近日又見有明顯吸納跡象的股票，當中包括ROKU。這類股票，我會於每次出現小調整後，企穩再上時吸納。但也要留意止蝕位，如ROKU跌穿$301.41，則也要止蝕離場。

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