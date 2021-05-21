經營半島酒店的大酒店（045）公佈首季營運數據，香港平均房租回跌，平均2,642元，按年少近40%，按季也跌11.2%；而出租率為30%，按年回升了16個百分點，但按季仍跌9個百分點。該集團預計，夏季以至下半年仍面對巨大挑戰，首要任務是保障員工生計，並積極鼓勵員工打疫苗。

期內香港的平均可出租客房收入為791元，按年回升了28.4%，但多個市場的半島酒店在封關及確診數字上升之下受到打擊，其他亞洲地區只有506元，少51.3%；歐美市場為1,066元，亦減少64%。

其他亞洲地區的出租率只有20%，按年跌16個百分點；平均房租2,549元，減少11.7%。至於歐美市場出租率22%，按年大減30個百分點，平均房租4,784元，跌16.2%。

大酒店副主席包立賢表示，首季業務表現仍持續受到疫情影響，當中酒店業務在部份市場錄得輕微復蘇，尤以中國市場較為顯著，而美國放寬限制措施和疫苗接種進展良好，當地的部份物業表現也有所改善。

港半島商場翻新吸本地客

由於香港首季仍然維持封關和嚴格的政府限制措施，業績表現仍然疲弱，商用物業租金亦持續受壓。他指，香港半島酒店商場正進行翻新，並將於本月底引進更多生活時尚的品牌，以吸引本地客流；而辦公大樓租務維持穩定，住宅租務前景則不明朗。

他指出，在疫情持續的情況下，仍以保障員工的生計和工作為首要任務，並積極鼓勵員工接種疫苗，以保障他們自身的健康，以及幫助業務回復正常水平，而該集團目前擁有充裕的資金，相信仍可應付日後一段時期的資金需求。但他稱，當前的情況下，加上政府持續實行的限制措施，除非在可見的未來出現重大的轉變，否則帶來不利影響的態勢仍將會持續。

大酒店預計，行業在夏季以至下半年仍會面對具大的挑戰，對中美市場則保持審慎樂觀，但該集團位於其他市場的業務仍會受到不利的影響，任何復蘇的跡象也會在往後的一段時間，才可反映於營運業績上。

山頂纜車升級年內投運

該集團指，「長遠發展的承諾，尤以半島品牌為重心的堅持始終不變」，目前首要任務是維持穩健的財務狀況，以應付各個投資項目巨額的資金承諾，包括倫敦和伊斯坦堡的新半島酒店項目，以及山頂纜車的升級工程，而全新的纜車設施可預期於今年内投入服務。另外鑒於緬甸局勢不穩，該集團和合作夥伴同意在未來12個月暫停仰光半島酒店的建築工程，會繼續監察當地情況，並希望在情況穩定後可以儘快重啟項目。

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