國家網信辦今公開105款違規侵私隱App名單，指有用戶反映這些手機程式非法獲取過多個人資料，被點名的App包括抖音、快手、百度、搜狗、北京領英（LinkedIn）、螞蟻兼職等。

網信辦表示，據《中華人民共和國網路安全法》、《App違法違規收集使用個人信息行為認定方法》、《常見類型移動網際網路應用程式必要個人信息範圍規定》等法律和有關規定，針對影片、瀏覽器、求職招聘等常見類型App，進行了個人資料收集使用情況的檢測。

當局批評抖音、快手、百度、北京領英等App，違反必要原則，收集與提供的服務無關的個人訊息；其中，百度瀏覽器更有未公開收集使用規則、未按法律規定提供刪除或更正個人訊息的問題。至於茄子短視頻、酷狗短酷、愛秀短視頻等短片App，以及新安人才網、同城招聘、人人優活等求職App，則未經用戶同意收集個人訊息。

網信辦要求，相關App營運者即日起15個工作日內完成整改，逾期未完成整改的將依法予以處置。

詳細名單︰

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