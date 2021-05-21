港島南區新盤登場，恒地（012）鴨脷洲大街新盤逸南今日開價，首批涉及50伙，全屬標準單位，包括14伙一房單位及36伙開放式戶，最平開放式戶427萬元，折實均價25,228元，屬港島近一年半以來最平新盤。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南首批50伙，最高提供6%折扣，折實價427.606萬至671.912萬元，呎價22,990元至27,381元。有33伙平過500萬元，全數平過700萬元。發展商提供最高85%按揭，採用「林鄭plan」則可借最多9成，首期約40餘萬元。

據價單顯示，最平單位為3樓E室，實用面積186方呎，開放式設計，折實價427.606萬元，呎價22,990元。最貴為25樓F室，實用面積264方呎，1房間隔，折實價671.912萬元，呎價25,451元。

韓家輝認為，逸南首批價錢非常吸引，只需數百萬元就可以進住南區新盤，料吸引上車客及外區客。明日開放示範單位，周日正式收票，最快月底至下月初開賣。韓家輝透露，同系二部下半年預計有700伙供應，除逸南外，還有筲箕灣太祥街項目，及中環堅道項目，兩盤分別提供約400伙及約180伙單位。

港島南區對上一個新盤為黃竹坑站晉環，上月公佈首張價單折實均價29,689元，逸南較之低15%。而位於逸南對面、同屬恒地樓的倚南，樓齡約5年，現時二手呎價約2.2萬元。

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