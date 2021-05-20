【本報訊】內地反壟斷行動雷厲風行，其中上月公佈對阿里巴巴（9988）判下216億港元罰款，規模相若的騰訊（700）下場如何惹市場關注。騰訊執行董事兼總裁劉熾平認為，當局監管不是針對單一公司，而是整個行業，騰訊應利用這個機會和政府建立更緊密溝通，以了解政府期望，並修改公司的弊端，騰訊未有為潛在罰款作撥備。

彭博：金融平台勢危

劉表示，股東應明白騰訊一向尊重監管和合規，由創辦至今，合規是集團首要工作。各國政府正積極關注互聯網公司，因科網企業正快速發展，並已發展至一定規模，監管可創造環境予互聯網公司快速發展，適時加強監管可約束互聯網公司行為。對於騰訊旗下金融科技業務，劉指集團一向注重這方面的合規和嚴格控制風險，因此過往規模相對不大，達至合規的難度相對較小，而且集團亦會和持牌金融機構保持緊密合作，為集團產生價值。最後，集團的金融產品重視用戶價值。

彭博有評論文章指，自內地年初一系列反壟斷措施以來，騰訊市值自歷史高位蒸發2,000億美元。騰訊目前雖未涉重大壟斷行為，惟其業務範圍或投資對象廣闊，易成指摘對象，字節跳動便曾指騰訊的通訊平台微信封鎖用戶在其系統中連接其他品牌的服務。文章提及，騰訊有份投資食享會和猿輔導，兩者已因不公平的價格政策和反競爭行為被罰；騰訊的音樂平台過往以獨家歌曲版權享有優勢，現時遭當局加強審查；而在阿里的網絡金融平台螞蟻集團遭打擊後，騰訊的金融平台亦岌岌可危。