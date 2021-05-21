「十優港姐」麥明詩及其胞兄麥明山，兩人早前甩名方式，把屯門「龍床盤」菁雋低價轉售予父母，回復首置身份後，隨即斥逾1,600萬元買入長沙灣宇晴軒相連戶，成為「四小龍」屋苑業主。

據土地註冊處資料，宇晴軒3座高層C及D室相連戶，實用面積共921方呎，今年3月各以810萬及868萬元售出，樓價合共1,678萬元，登記買家為麥明詩（MAK LOUISA MING SZE）及麥明山（MAK MING SHAN VINCENT），是次以首置身份入市。有區內代理表示，麥氏兩兄妹剛購入的宇晴軒相連戶，早於2016年已有放盤紀錄，當時叫價1,350萬元，去年11月高峯期叫價更高達1,800萬元。資料顯示，兩單位曾有加按紀錄，去年底向保信財務公司進行抵押承造二按，金額500萬元。

原業主當年以「沙士價」入市，於2003年分別以169.5萬及189.5萬元一手買入單位，那時買兩個單位都是359萬元，現大賺1,319萬元離場，升值3.7倍。

「龍床盤」菁雋兩年前劈價重推，麥明詩及其家人斥約620萬元掃入3伙，實用面積133至141方呎。其中麥明山持有的兩個單位，其中一伙於2019年底以200萬元平價轉售予其父麥卓生，另一伙則於去年10月以272萬元賣出，賬面勁賺56.3萬元，並回復首置身份。而麥明詩持有的9樓單位，實用面積141呎，2019年7月以190.9萬元買入，最初包「SSD」叫價288萬元放售，但在今年3月，單位突以200萬元轉售，呎價14,184元，比市價低逾兩成，新買家為麥何小娟，正是麥明詩母親，是次交易相信為內部轉讓，涉及釐印費僅100元。

麥明詩當時被問到是次轉讓物業，是否有意回復首置身份，再買大單位？她回覆稱：「私人事唔回應啦，總之努力緊上車，希望第時自己組織家庭嘅時候有樓住啦。」是否送樓給媽咪？她說：「一家人邊有計。」

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