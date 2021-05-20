【本報訊】騰訊（700）首季業績Non-IFRS純利為331.1億元（人民幣．下同），按年升22%，屬2019年次季以來最低的按年升幅，另騰訊亦仿效競爭對手阿里巴巴（9988）的做法，擬把2021年新增利潤用作投資，兼將投入大量補貼等幫助中小型商戶，市場擔心此舉會拖低利潤率。

騰訊整體季績尚算符預期，季內收入1,353.03億元，按年升25.2%，略高於市場預期均值23.7%；純利按年飆65%至477.67億元；惟反映核心盈利能力的Non-IFRS純利僅按年升22%，明顯較預期均值28.26%為低，兼且按季微跌。騰訊美股ADR走弱，截至昨晚10時，折合約607港元，較昨日港元收市價609元低0.3%。

未來擬加強短視頻內容

騰訊主業「增值服務」收入按年升幅僅16.04%至724.43億元，相比去年平均升32%低近一半。至於另外三個分部業務，「網絡廣告」收入按年增長23%至218億元；騰訊新興業務「金融科技及企業服務」的收入增幅最大，按年升47.4%至390.28億元，據公司分析是去年首季的居家令影響，以及移動支付使用的長期趨勢所致；來自其他業務的收入為20.12億元，這業務類別包括投資、商品銷售和為第三方製作與發行電影及電視節目等。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平表示，短視頻是公司相當關注的領域，中國網民用很多時間觀看短視頻，這是行業發展的第一階段，預計未來會加強種類和內容的要求，現時正發展兩個業務生態，分別是微訊視頻號，創作者可以通過微訊視頻號和用戶進行互動，未來希望增加變現方法，另一個是整合長視頻和短視頻，冀製造高質的內容。

海外業務策略方面，劉指主要有兩個，第一為投資海外最優秀的科技公司，利用他們在當地的經驗，結合公司的技術共同發展，例如騰訊投資了東南亞最大的互聯網公司冬海集團（SE），現時市值過1,000億美元；另一個策略是將遊戲帶至海外，這些遊戲亦有和不同公司合作，並獲得成功，去年公司遊戲收入有兩成來自海外。

專家：股價或下試600元

阿里早前罕有宣佈，計劃把因業務增長而來的所有新增利潤，都投入到重點戰略領域，如幫助商家降低經營成本和技術創新的一系列舉措。騰訊昨在業績通告中指，會把部份2021年新增利潤投資於新的機會，將投入大量補貼、資源及服務，幫助中小型商戶進一步降低運營成本及提升運營效率。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，騰訊是次季績「有少少意興闌珊」，因它作為增長股，Non-IFRS純利卻連兩成半也不到，若北水今日大手出貨，其股價或下試600元，「代表業績反彈浪完結」，尤其憂慮市監局對平台經濟的後續整頓，令其股價短期內難找到大升的藉口。