加密貨幣市場風急浪高，以比特幣（Bitcoin）為例，在Tesla創辦人馬斯克言論衝擊，以及中國擬封殺加密幣的消息下，一度由今年4月的6.3萬美元歷史高位，至近日一度重返3萬美元水平，跌幅超過五成。雖然風險高，但仍吸引不少年輕人投資入市，22歲的盧啟泰（Lotus）過去3年靠炒賣Bitcoin起家。由於私底下經常處理加密幣和現錢的大額交易，去年看準商機，成立加密幣兌換店賣幣袋鼠（Coingaroo），在荔枝角商廈開設辦公室。眼見疫市下，核心地段舖租大跌不少，今年4月與另外2位投資者合資過百萬元，在旺角山東街開設地舖。坊間的換幣公司猶如雨後春筍，Lotus為了在一眾競爭者中突圍而出，更推出跑車接送服務。

Coingaroo現時主攻穩定幣如USDT的現金兌換服務，最多人查詢的是比特幣、以太幣及狗狗幣等較為熱門的加密幣。Lotus回想當初成立Coingaroo的經過，「我自己做加密幣兌換大額交易，慢慢發現香港市場好多人會利用加密幣去做投資，或者匯款畀外國嘅親朋戚友，慢慢見到呢樣嘢興起就係上年3月份，有一個理念，就係我可以開一個辦公室去處理我手頭上一班我終於應付唔切嘅客人。」公司名的意念其實來自外賣速遞平台Deliveroo，因為Lotus需要經常外出處理交易。

Lotus的兌換店不收取交易手續費，靠着加密幣買入和賣出的差價作為盈利模式。過去一年，多國推出量化寬鬆政策救市，市場熱錢急增，不止股樓債市場強勁，同時帶動加密貨幣市場增長。說到營業額，Lotus指要由去年12月說起，藉着Bitcoin及以太幣曾一度破新高後，多了新入場玩家，使公司營業額一個月可以頂上以往兩個月的營業額，「可以叫兩倍增長」，每月純利接近七位數字。

在疫市環境下，香港不少核心區的舖位租金都有下跌趨勢，Lotus與另外兩位投資者合資過百萬元，今年4月在旺角山東街地舖開設第二間分店。此外，他亦有意在旺角朗豪坊開設第三間分店。一般加密幣兌換店與外幣找換店無異，而Coingaroo位於山東街的分店，設計新潮像咖啡店，牆身用上色彩鮮艷的塗鴉，畫上袋鼠與幾種受歡迎的加密幣。店內放有一架鮮黃色的Mini Cooper，非常搶眼。Coingaroo總經理趙敬賢（Felix）指，「點解設計會咁chill？雖然呢個行業係金融，但我哋唔想着晒西裝，成件事太formal。呢個設計以輕鬆舒服為主，如果俾人誤會係coffee shop，即係畀人一種療癒嘅感覺，某個情況下係成功嘅。」

加密幣劫案時有聽聞，Coingaroo考慮到安全問題，針對20萬元以上的大額找換交易，推出點對點跑車專車接送服務，這架跑車更是價值314萬元的林寶堅尼Urus。在鮮黃色的跑車印上公司品牌logo，令人過目難忘，然而以跑車作招徠，會否太高調反而減低安全度？Lotus指，跑車接送今年初開始推出，目前已接送超過100人，暫時客人的評價是滿意的。「我哋係點對點，客人落order，我哋去接送。基本上客人唔使（喺街上）逗留任何一分鐘，可以到達目的地。相信呢個服務都幾安全，有冇機會出意外？有嘅，呢個世界冇嘢100%，有都相信係熟人所為。」他相信每件事出發點都有利弊，但專車接送的利會多於弊，尤其宣傳效果甚佳。Felix補充，在安全角度出發，若專車上加添保安，事情會更完滿的話，或會進一步考慮。

創業路上未必順風順水，Coingaroo就在去年5月捲入一單幣圈騙案新聞。報道指詐騙案主角朱公子其中一個行程是到Coingaroo荔枝角的辦公室。Lotus指報道出街後，有客人詢問他是否與朱公子有關係。Lotus為此澄清，朱公子曾是他們的客人，報道後已經終止交易，公司團隊分子沒有朱公子，「其實朱公子係我哋嘅客人，當日佢就上咗我哋荔枝角嘅辦公室分店，其實係搵我哋去買加密貨幣。咁啱可能有《蘋果》嘅記者跟到朱公子一個人。因為始終加密貨幣呢一樣嘢會畀人哋聯想到，佢哋會唔會係一夥，亦會將負面情緒帶入呢件事。」

報道亦指Coingaroo未有公司註冊，Lotus解釋在2020年4月初公司已註冊，現時一共兩間有限公司，分別為Kangarooss Limited及Kangarooss Gallery Limited，「我哋唔係用緊Coingaroo呢個品牌嘅本名註冊，因為呢度有少少牽涉加密貨幣條例。」對於今次的負面報道，Lotus相信清者自清。

廿歲出頭的Lotus，在求學時期已經進入投資世界，曾炒賣股票期貨、牛熊證等衍生工具，但因為一次Bitcoin期貨爆倉，輸掉達七位數港元的金額。後來他不再接觸期貨，「涉及衍生工具例如期貨、槓桿合約，呢個絕對係投機成份，我認為同賭分別唔大。曾經輸過一筆七位數錢，痛定思痛，搵一樣嘢可以長期營運、穩定增長嘅事，就慢慢成立Coingaroo。」

加密幣在本周三急瀉，據CoinDesk顯示，Bitcoin曾低見3萬美元水平。Lotus表示，在大牛市下，今次屬於健康的大回調，對於加密幣未來長遠升幅是一件好事。「嗰支針我都覺得係大嘅、恐怖嘅，我想講要揸實（加密幣）現貨，遠離期貨。」他相信Bitcoin將整固反彈，短期重上5.2萬美元水平，長遠看10萬美元水平。

對於政府有意監管加密貨幣市場，Lotus與Felix皆贊成。他們相信發牌制度對公司來說是利好因素，增加公司認受性，因為客人着重牌照這些門面工夫，公司未來會努力爭取發牌。

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