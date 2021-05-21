中原地產伍耀祖表示，市場陸續消化樓價升勢，近日天水圍嘉湖山莊成交步伐再度加快，本月累錄40宗成交，上月同期則錄32宗成交。

伍耀祖表示，嘉湖山莊景湖居11座高層B室，實用面積630方呎，三房套房間隔，向西北，新近以690萬元交吉形式沽出，呎價10,952元。原業主1997年5月以340萬元買入單位，現轉手賬面獲利350萬元，單位24年間升值約1倍。

天晉IIIA一房逼800萬

將軍澳二手交投持續暢旺，5月份暫錄得約228宗買賣，其中天晉IIIA一房直逼800萬元。香港置業劉浩勤表示，該破頂成交為1A座高層C室，實用面積365方呎，一房間隔，業主早於2019年8月已放盤，當時開價830萬元，直至近日減至799萬元終獲承接，呎價21,890元，再創同類單位新高價。對上紀錄為2A座高層D室，本周二以797萬元易手，同類單位相隔僅3天，造價再創新高。

原業主2014年以512萬元入市，持貨7年賬面獲利287萬元，升值56%。

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