●權益披露顯示，九龍倉（004）大股東會德豐，昨日（20日）在場外以每股23.184元，增持近1.5億股九倉，涉資34.7億元。增持後，會德豐持有九倉59.99%股權，增加4.91個百分點。

九倉今日升0.21%，收報24.2元。

●李寧（2331）遭主席李寧胞兄李進沽貨。權益披露顯示，李進今日（21日）在場外以每股63.6元出售李寧6,000萬股，套現38.16億元。減持後，李進持有李寧10.87%股權，下跌2.41個百分點。李寧今日收報66.1元，升2.48%。李進沒有加入李寧董事局，但其子李麒麟現為公司執行董事。

●人稱「股壇長毛」的獨立股評人David Webb，於本月14日（上周五）於場內以每股1.4988元，增持律政司長鄭若驊夫婦旗下安樂工程（1977）70萬股，涉資104.9萬元。增持後，David Webb持有安樂工程7.01%股權，增加0.05個百分點。

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