樓市氣氛熾熱，市場掀起名人入市潮。新世界（017）尖沙嘴名鑄早前以2.1億元沽出全盤最後一伙，買家身份曝光。項目60樓B室樓王，實用面積2,969方呎，本月初以2.1億元沽出，呎價近7.1萬元，創屋苑呎價新高。查冊顯示，買家LO YUK MING DENNIS，其英文名與中大醫學院副院長盧煜明相同，料為同一人。盧是分子生物學的臨床應用專家，尤其致力於研究人體內血漿的DNA和RNA。盧煜明開創「無創產前診斷」助驗胎兒遺傳病，去年9月獲頒有「科學界奥斯卡」之稱的「科學突破獎」(Breakthrough Prize)。

陳貝兒前夫半億購晉環

路勁（1098）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，項目經過三輪銷售後，共售出逾550伙，套現逾120億元，買家身份亦陸續曝光。據土地註冊處資料顯示，晉環1A座29樓A室，實用面積1,205方呎，4房間隔，成交價5,277,9萬元，呎價43,800元，登記買家為黃國棟（MONTE），其中英文名字、與無綫藝人陳貝兒的前夫同名。2011年，陳貝兒與從事物流的圈外商人黃國楝拉埋天窗，惟兩人於2017年離婚。

楊超成7,150萬購淺水灣松苑

據土地註冊處資料，淺水灣松苑低層B室，實用面積1,917方呎，3房間隔，享全海景，本月初以7,150萬元連車位易手，呎價37,298元。登記新買家為英皇集團（163）主席楊受成胞弟楊超成（Ricky），是次以私人名義入市。

原業主為許廣熙及余秀菁，其中許氏與前民豐控股董事總經理同名，單位於2012年底以6,150萬元購入，持貨逾8年賬面獲利1,000萬元，物業升值16%。

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