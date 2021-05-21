奈雪的茶昨午（20日）傳出已通過港交所聆訊，並將確定基石投資者，不過奈雪已澄清消息，強調至今仍未收到港交所的聆訊通知。

《新浪財經》引述奈雪的茶回應，關於IPO進程相關市場傳聞為不實消息，並稱公司正有條不紊按計劃推進IPO事宜，如有進一步進展會及時與大家同步，還請以公司經監管機構批准的公告為準。

今年2月11日，奈雪的茶向港交所遞交招股書，開展赴港上市流程，消息指目標集資額達5億美元，如若成功上市，奈雪將會成為「茶飲第一股」。據報，一名有參與路演的機構人士推斷，奈雪估值或將達350至400億元（人民幣，下同）。

在本月召開的Foodaily FBIC2021全球食品飲料創新大會上，彭心曾透露奈雪的茶並非因缺錢而上市，但初步招股文件顯示，2018年至2020年首三季，奈雪分別虧損約6972.9萬元、3968萬元、2751.3萬元，三年內累計虧損超1億元。

招股文件又指，奈雪創辦人彭心於6年前受中國茶文化及全球咖啡連鎖店概念啟發，在深圳開設了第一間茶飲店，2017年增至44間，到去年9月底更倍升至422間，當中420間遍布大陸61個城市，另外在香港和日本各有一間。奈雪在內地有一子品牌「台蓋」，在國內八個城市擁有63間茶飲店，主要提供奶茶及檸檬茶飲料。

奈雪在上市前曾進行6輪融資，引入深圳市政府成立的深圳市創新投資集團、私募股權基金太盟投資集團、弘暉資本等投資者，先後籌得5.92億元人民幣和1.05億美元。

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