4個新居屋即將揀樓喇！《風水輪樓睇》術數家蔣匡文博士同你逐個居屋解構。博士重申過好多次，風水無絕對，像太極，極黑之中有點白，極陽之中帶點陰。4個屋苑各有優劣，1個利文，3個利武，行行出狀元，不過在利字當頭的社會，博士就話有個居屋可住到發達。

鑽石山啟翔苑：利讀書 望活水公園發達

發達單位：A座25至32樓的4室

利讀書單位：B座7、8、9室

蔣匡文表示，鑽石山以前是一座石頭山，風水上視為「地薄」：「逢親見到石頭山，古人叫『出硬骨頭』，即係捱得嘅人。但呢個地方係咪度度都衰呢？石頭山好得意，通常有啲暗穴，即係石與石中間有綠草，咁呢啲位置就會係靚嘅位，所以呢區吉凶一半一半。」

他指出，啟翔苑東北位有志蓮淨苑，東南位是文昌位，將來興建一座孔廟，越接近孔廟的座數就越有利讀書。屋苑分兩座，接近孔廟為B座6、7、8、9及10室。雖然有街坊認為這座建築與屋苑格格不入，但它可擋了路煞。另外，飛鵝山位於屋苑東北位，在風水上視為「夷門」或「鬼門」，「雖然聽落有少少貶義，但呢個係傳統叫法。鬼門喺屋苑東北位，如果間屋住嘅人有宗教信仰咁就大利；如果乜都唔信，淨係信錢嗰啲，唯利是圖嗰啲，就麻麻地喇！因為呢度附近好多唔同宗教場所，包括教堂、黃大仙等等，如果有呢啲宗教信仰就配合呢度理氣，所以會容易順利。屋苑有吉有凶，基本上唔錯，只不過係出啲捱得嘅人，視乎每間屋靚唔靚，間屋靚咪掂囉，可以捱到上去發達，間屋唔掂咪捱一世囉！」

博士指，的而且確啟翔苑是有單位有機會住到發達，關鍵在活水公園的設計。「活水公園喺屋苑嘅西方，如果設計到有水聚，而單位望得到水聚，加上方位配合，係有機會發達！但高低層有分別，一般直望出去見到活水就最啱，就唔係好似低頭望腳趾嘅角度，咁就叫割腳水。」他舉例，北京紫禁城的西方就有三海，但如果活水公園設計到「兩條瀑布，啲水㗾㗾聲咁走晒……咁我話會發達嘅言論就要收返。」

根據活水公園設計圖，公園內有水景及池塘，正是博士認為可以聚水的設計。他補充，以單位窗口望見活水公園為準。樓層方面，取「九五位」，即是把大廈全幢分開6段，當中包括停車場及防火層等等，最好樓層就是由下向上數第5段。

粉嶺山麗苑：利武旺丁 有座陽氣盛

旺丁：A座

旺向：大門向西、大門向南

粉嶺山麗苑位於皇后山，龍脈來自附近龍山。龍山到龍躍頭有一個格局叫「五虎下地堂」，就是老圍附近的5個小山丘。睇這處風水，需要從老圍來睇，皇后山是老圍的白虎位，「當年鄧氏唔去白虎位起屋，而走來老圍呢邊就有理由。老圍食正龍脈，白虎位就帶煞，喺白虎位出世嘅小朋友就比較難教、唔聽話。」

博士稱：「呢度啲人唔好旨意讀好多書，但唔文就可以靠武職來發達。不知幾多車行老闆由修車仔出身。好多職業都算武職，例如Tesla、電腦硬件。如果有小朋友可以喺呢方面培育佢，唔好逼佢入名校，都可以做運動明星。」皇后山還有一個好處，南方有山但無路，代表旺丁，西北位有靶場，古人話出軍政，今時今日就代表紀律部隊。

博士續指，山麗苑有一座近馬路，比較四四正正，偏離山，陽氣夠，越靠近山陰氣越重，但陰氣重不代表好或不好，可以說是較有利女性或容易生女。屋苑比較旺的單位，是大門向西或向南。至於高低層方面，中低層比高層較有利丁運。然而屋苑四周缺水，概括而言，旺丁不旺財，「除非職業係武職或偏門，例如飲食、電腦硬件、揸槍搵食，就叫做唔使咁窮。」

馬鞍山錦駿苑：東面有山 出尚武之人

較旺座數：E座，其次A座

較旺座向：大門向南

馬鞍山錦駿苑東位是山，西位有路，不符合九運零正，「零正不配合，發唔到達囉！」屋苑由5座組成，從航拍俯瞰可見猶如「8」字，「中間兩座啱啱喺尖角位，呢兩座就最差，其他3座好啲，但其實整個屋苑情況一般般。」如果硬要選擇，最北的E座最好，其次為屋苑最南的A座。位處尖角位的B座及C座，煞氣重，視乎當事人命盤和單位坐向的組合，一旦配合不宜，容易意外災病。由於屋苑對開有行車路，假如單位望見行車路，最簡單做法是窗口放置凸鏡。

不過屋苑東位有山，代表此處出尚武之人，適合武職，例如飲食、廚師、機械等等。座向方面，以門口向南比較好。此外，沙田濾水廠在屋苑西南位，位處城門河河口，構成了「羅星塞水口」的格局，令沙田興旺，越來越多人居住。濾水廠搬遷後，假如興建高樓大廈就更為旺丁，不排除令這個屋苑有另一番光景。

火炭彩禾苑：旺丁旺財 但並非大發

旺丁：窗向西南

旺向：大門向東南

屋苑位於火炭工業區山上，真正是一支插針樓。在航拍中可見後山是沒有樹木的，越落就越多石頭，古人叫做「好粗嘅龍」，適合工業、污染等等立立雜雜的行業發展。幸好來到屋苑後方是綠油油的樹木。踏入九運，零正勉強可以，即丁運及財運，但由於背後為「好粗嘅龍」，此處都是利武不利文。

屋苑主要有兩種景觀，分別是山景及工業區，博士認為：「望山較好，因為向坤位，坤位有高山代表旺丁，有山亦有蔭，蔭係可以蔭財。而且屋苑有個好處，就係有個平台，變咗唔會有單位俾樹木包圍，因為太多蔭，就變咗招陰邪。（屋苑望山景係咪旺丁旺財？）係可以，但唔係大發嗰種，係循序漸進，一步一步嗰種。」至於單位高低層就沒有太大分別，反而座向就有分別，而此屋苑最佳座向是門口向東南。

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