【本報訊】地產市道暢旺，各界名人紛入市撐起樓市。「十優港姐」麥明詩及其胞兄麥明山，兩人先後以甩名方式，把屯門「龍床盤」菁雋低價轉售予父母，回復首置身份後，隨即斥逾1,600萬元買入長沙灣宇晴軒相連戶，由劏房盤升級「四小龍」名牌屋苑業主。被稱為「宇宙最強」的藝人甄子丹，其妻亦斥逾3,400萬元購入黃竹坑晉環兩伙。

問是否對樓市有信心，麥明詩回覆傳媒說：「一步一步啫，都要置業嘅，其他嘢唔回應喇，私人事。」查冊資料，宇晴軒3座高層C及D室相連戶，實用面積共921方呎，今年3月各以810萬及868萬元售出，總樓價1,678萬元，買家為麥明詩及麥明山，是次以首置身份入市。資料顯示，兩單位曾有加按紀錄，去年底向保信財務公司進行抵押承造二按，金額500萬元。

相連戶18年升值3.7倍

原業主當年以「沙士價」入市，2003年分別以169.5萬及189.5萬元一手買入單位，那時買兩個單位都是359萬元，現大賺1,319萬元離場，升值3.7倍。

「龍床盤」菁雋兩年前劈價重推，麥明詩及其家人斥約620萬元掃入三伙，實用面積133至141方呎。其中麥明山持有的兩個單位，其中一伙2019年底以200萬元平價轉售予其父麥卓生，另一伙則於去年10月以272萬元賣出，賬面勁賺56.3萬元，並回復首置身份。而麥明詩持有的9樓單位，實用面積141呎，2019年7月以190.9萬元買入，最初包「SSD」叫價288萬元放售，但在今年3月，單位突以200萬元轉售，呎價14,184元，比市價低逾兩成；新買家為麥何小娟，正是麥明詩母親，是次交易相信為內部轉讓，涉及釐印費僅100元。

汪詩詩掃兩伙晉環

黃竹坑晉環買家陸續曝光，最新1A座6樓B室及1A座7樓B室兩伙兩房戶，共以3,457.6萬元售出，買家均為汪詩詩（WANG CECILIA），正是甄子丹的太太。據知，由於汪詩詩並非首置客，今次連購兩伙料須支付樓價15%雙倍印花稅，即約518萬元辣稅。

新世界（017）尖沙嘴名鑄60樓B室複式樓王，實用面積2,969方呎，本月初以2.1億元沽出，呎價近7.1萬元，創屋苑呎價新高，買家為LO YUK MING DENNIS，其英文名與中大醫學院副院長盧煜明相同，料為同一人。

最近南區不乏名人入市。英皇集團（163）主席楊受成胞弟楊超成，最近亦斥7,150萬元買入淺水灣松苑低層B室，呎價37,298元。而赤柱舂磡角道63號蒲苑，上月底以7,588萬元沽出，買家為郭詩雅，與莎莎國際主席郭少明女兒名字相同。