【本報訊】京東集團（9618）分拆的京東物流（2618）昨截止公開發售，市傳初步錄得超額認購逾700倍，凍結資金超過5,550億元，逾100萬人認購。但彭博引述消息指，該股擬以40.36元定價，為招股價近下限範圍，集資245.9億元，上市估值約2,459億元，較部份承銷團招股前給予的估值範圍略低。有不願具名的承銷團成員表示，主因近期市況波動，投資者可接受的上市估值範圍不高所致。

華潤萬家擬明年上市

奈雪的茶前日傳出已通過港交所聆訊，並將確定基石投資者，但內媒引述公司指為不實消息，強調至今仍未收到港交所的聆訊通知。

內媒報道，華潤集團擬考慮旗下內地零售業務華潤萬家在明年上市，預期集資至多20億美元（約156億港元），並希望於上市前為其籌集資金約3億至4億美元（約23.4億至31.2億元）。零售業務本來屬於華潤創業（291）業務，2014年與樂購（Tesco）中國業務合併，次年該公司把包括零售業務在內的非啤酒業務以300億元出售予華潤集團，當中包括估值約196億元的物業。至於華潤創業在出售上述業務後，易名華潤啤酒。

根據彭博報道，醫療影像及放射治療設備供應商聯影擬最快今年稍後來港上市，集資額或達10億美元。另外，蘋果供應鏈企業、於A股上市領益智造亦於前日公告，通過發行H股並在香港上市的議案，目前積極與中介機構商討。