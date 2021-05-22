Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，最近有港人買家用288.6萬英鎊（約316萬港元）在英國雷丁購入兩房排屋。買家為資深海外投資者，看過數間英國物業後，決定購入鄰近University of Reading的兩房排屋作投資用途。

物業位處東雷丁，校網內有兩間文法學校（Reading School及Kendrick School）。物業亦鄰近兩所大型機構，步行約7分鐘即可到達著名的雷丁大學（University of Reading），步行約10分鐘便可到達皇家伯克郡醫院（Royal Berkshire Hospital），亦即英國皇妃劍橋公爵夫人凱薩琳出生的醫院。雷丁大學於2018至2019年期間有約17,800名學生及約4,000名職員，而皇家伯克郡醫院則擁有5,000多名員工，為該區提供穩定及龐大的租務需求。由物業出發，約10分鐘車程即可到達雷丁火車站，約30分鐘火車程便可到達倫敦市中心，十分便利。雷丁作為英國的科技行業重鎮，就業率高、治安良好，而且市民的教育水平亦較高，市內基本生活配套齊全，出行便利。

物業保養得宜，不需要大裝修，只需稍作粉飾便能出租。物業地下設有兩廳一廚一衛浴，廚房可通往後花園，兩間雙人房設於一樓。物業無Property Chain（物業鏈），Property Chain即是賣家要求在他買到新物業後，才會把現放售的物業賣出，故交易時間較長，變數較大。由於該物業為「Chain Free」物業，可即買即出租。新買家為香港資深海外物業投資者，購入物業後立即簡單裝修作投資收租用途，現時每月收取租金1,050英鎊（約11,500港元），租金回報為4.37%。

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