在工作的首十年（1981-1990），得到數位銀行恩師的指導和提攜，包括Patrick Kwok、Yu Sir、威哥（Peter Hong）和Alton Ng，更令我銘記「機會是提供給有準備者，唯有知識更能改變命運」的信念，所以便在工餘時修讀了兩個兼讀課程，第一個是於1984至1986年在理工大學完成了Higher Certificate in Banking Studies和1987至1986年在澳門公開大學完成了MBA課程。所學到的知識，對工作有極大的幫助，使我在首十年的工作有良好的表現，因而獲得上司的賞識，能夠從見習經理一步步地被擢升至美國銀行（亞洲）的個人銀行業務的副總裁（Vice President）。

在這十年的工餘時間，我亦跟隨三哥（明欽）參與社會運動，從而協助他追尋從政的理想。三哥是位滿腔熱誠，胸懷理想的青年。由於貧困的童年，使他深深體會社會有着許多不公平的事。他在中文大學新亞學院畢業後，在屯門大興邨的「沈香林中學」教書，工餘時就服務當地社區和為市民爭取合理權益。我從1983年開始，就一直協助三哥參與屯門的社區服務，1985年就輔助三哥競選首屆地區區議會直接選舉，1986輔助三哥競選首屆區域市政局直接選舉和 1991年首屆地區直選的立法局選舉。1991年的初秋，三哥以當屆最高票數當選成為第一位身兼區議會、區域市政局及立法局的三料議員，我既興奮又自豪，心裏以三哥為榮。我常常提醒自己：「我尊重自己，就是尊重三哥；我鞭策自己要不斷努力前進，不可被人輕看，免得人家也輕看三哥。」

未料三哥當選後，在1991年12月中開始感冒發燒，時好些、時又發燒，由於工作繁忙，沒有時間去看醫生，一直拖到過農曆年前的數天才看醫生，初被診斷為患上重感冒，但吃藥兩星期後仍全無起息，到2月15日晚發燒至華氏104. 8度，終於需要召喚救傷車送往瑪麗醫院搶救，翌日醫生證實三哥患上急性血癌；那時內心震驚之餘卻還需鎮定，因為要支持三哥及家人對抗癌魔；心想以往那麼艱難的日子都難不到我們一家人，這次三哥聯同我們家人並肩作戰，一定可以戰勝病魔；况且他才剛剛當選，所謂「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨」，上天該不會開這個玩笑吧？

［待續］

( 備註 :《這個金融機構高管是這樣煉成的 》[15] )

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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